Знал код от сейфа: экс-работника компании заподозрили в краже 6,5 млн тенге в Астане

Представитель столичного ТОО обратился в полицию с заявлением о пропаже более шести миллионов тенге. Подозреваемым оказался экс-работник компании, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Представитель одного из ТОО в Астане сообщил полиции, что кто-то проник в их помещение и похитил деньги из сейфа. Вскоре сотрудники криминальной полиции УП района Байконыр установили подозреваемого – 37-летнего мужчину.

"Установлено, что ночью злоумышленник, взломав решетки при помощи лома, проник в помещение таксопарка по улице Жетиген и похитил более 6,5 млн тенге", – говорится в публикации.

В полиции рассказали, что подозреваемый ранее работал в этой компании и знал где находится сейф, а также код от него.

"Часть украденных денег злоумышленник потратил на собственные нужды", – сообщили в полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование. Мужчина водворен в изолятор временного содержания. Кроме того, проводится проверка его причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Добавим, согласно статье 188 УК РК, кража наказывается: