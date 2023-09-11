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Знал код от сейфа: экс-работника компании заподозрили в краже 6,5 млн тенге в Астане

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Момент кражи денег из сейфа
Момент кражи денег. Фото: polisia.kz

Представитель столичного ТОО обратился в полицию с заявлением о пропаже более шести миллионов тенге. Подозреваемым оказался экс-работник компании, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Представитель одного из ТОО в Астане сообщил полиции, что кто-то проник в их помещение и похитил деньги из сейфа. Вскоре сотрудники криминальной полиции УП района Байконыр установили подозреваемого – 37-летнего мужчину.

"Установлено, что ночью злоумышленник, взломав решетки при помощи лома, проник в помещение таксопарка по улице Жетиген и похитил более 6,5 млн тенге", – говорится в публикации.

В полиции рассказали, что подозреваемый ранее работал в этой компании и знал где находится сейф, а также код от него.

"Часть украденных денег злоумышленник потратил на собственные нужды", – сообщили в полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование. Мужчина водворен в изолятор временного содержания. Кроме того, проводится проверка его причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Добавим, согласно статье 188 УК РК, кража наказывается:

  • исправительными работами или штрафом в размере до 3 тыс. МРП (более 10 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов;
  • либо ограничением свободы на срок до 5 лет;
  • либо лишением свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2036093-znal-kod-ot-seyfa-eks-rabotnika-kompanii-zapodozrili-v-krazhe-65-mln-tenge-v-astane/

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