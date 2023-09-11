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Полиция нагрянула в ночной клуб в Алматы (видео)

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Полиция в ночном клубе
Полиция в ночном клубе. Кадр из видео: polisia.kz

В Алматы полицейские провели операцию в ночном клубе и задержали 26-летнего уроженца Жамбылской области, подозреваемого в сбыте наркотиков, сообщает медиапортал МВД Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, правоохранители задержали мужчину во время сбыта синтетического наркотика - мефедрона. Расфасованные свертки с дозами запрещенного вещества задержанный прятал под чехлом сотового телефона, говорится в сообщении.

По информации департамента по противодействию наркопреступности МВД, в клубе проведен обыск, но других запрещенных предметов не обнаружено.

Напомним, в Казахстане за изготовление и сбыт наркотиков и их аналогов предусмотрена уголовная ответственность.

Так, согласно части 1 статьи 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Вторая часть статьи гласит, что те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Согласно части 3 статьи 297 УК РК, деяния, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, совершенные:

  1. группой лиц по предварительному сговору;
  2. неоднократно;
  3. в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
  4. должностным лицом с использованием служебного положения;
  5. посредством использования электронных информационных ресурсов;
  6. в общественном месте, – 

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Сбыт или производство наркотиков преступной группой, а также сбыт запрещенных веществ в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2036082-politsiya-nagryanula-v-nochnoy-klub-v-almaty-video/

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