Полиция нагрянула в ночной клуб в Алматы (видео)

В Алматы полицейские провели операцию в ночном клубе и задержали 26-летнего уроженца Жамбылской области, подозреваемого в сбыте наркотиков, сообщает медиапортал МВД Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, правоохранители задержали мужчину во время сбыта синтетического наркотика - мефедрона. Расфасованные свертки с дозами запрещенного вещества задержанный прятал под чехлом сотового телефона, говорится в сообщении.

По информации департамента по противодействию наркопреступности МВД, в клубе проведен обыск, но других запрещенных предметов не обнаружено.

Напомним, в Казахстане за изготовление и сбыт наркотиков и их аналогов предусмотрена уголовная ответственность.

Так, согласно части 1 статьи 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Вторая часть статьи гласит, что те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Согласно части 3 статьи 297 УК РК, деяния, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; должностным лицом с использованием служебного положения; посредством использования электронных информационных ресурсов; в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Сбыт или производство наркотиков преступной группой, а также сбыт запрещенных веществ в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.