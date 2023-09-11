Больше 25 кг наркотиков нашли полицейские в остановленной на трассе Toyota в Кызылординской области
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В Кызылординской области полицейские остановили автомобиль за нарушение ПДД, а позже - нашли в нем больше 25 килограммов марихуаны, сообщает новостной Telegram-канал МВД РК.
Как рассказали в правоохранительных органах, инцидент произошел на трассе "Самара - Шымкент". Патрульные полицейские в ходе ОПМ "Қарасора" остановили автомашину Toyota за нарушение ПДД.
В ходе досмотра в автомобиле обнаружена сумка с веществом растительного происхождения. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество - высушенная марихуана весом 25,2 кг.
43-летние водитель и пассажир оказались жителями Атырауской области и ранее уже были судимы. Они водворены в ИВС.
Проводится досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы.
Отметим, в соответствии со статьей 296 УК РК, незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта наказывается:
- штрафом и исправительными работами до 200 МРП (690 тыс. тенге);
- общественными работами до 200 часов;
- сроком ареста до 50 суток.
- лишением свободы до 7 лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2036028-bolshe-25-kg-narkotikov-nashli-politseyskie-v-ostanovlennoy-na-trasse-toyota-v-kyzylordinskoy-oblasti/