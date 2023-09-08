Житель Шымкента 6 раз пообедал в кафе бесплатно и оказался в тюрьме

30-летний житель Шымкента шесть раз пообедал в кафе бесплатно и оказался в тюрьме. Мужчине вынесли приговор, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как рассказали в ведомстве, 30-летний горожанин решил сэкономить на питании, обедая в заведении общепита. При оплате кассирам он показывал поддельные квитанции о переводе денег. В итоге мужчине удалось шесть раз пообедать бесплатно.

Однако работники кафе догадались об обмане постоянного посетителя и обратились в полицию. Факт был зарегистрирован по ст.190 УК РК "Мошенничество".

Стражи порядка, изучив видеозаписи с камер в заведении, составили ориентировку на подозреваемого. Также они расспросили возможных свидетелей и проследили маршруты движения мужчины.

В результате трехдневных розыскных работ любителя покушать на халяву задержали. Выяснилось, что он все еще отбывал наказание в виде ограничения свободы за грабеж.

В итоге присоединением неотбытого срока жителя Шымкента приговорили к 3,5 годам лишения свободы.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Согласно ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Мошенничество, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.