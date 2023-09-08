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30 лет независимости Казахстана

Житель Шымкента 6 раз пообедал в кафе бесплатно и оказался в тюрьме

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Кафе в Шымкенте
Место происшествия. Кадр из видео: polisia.kz

30-летний житель Шымкента шесть раз пообедал в кафе бесплатно и оказался в тюрьме. Мужчине вынесли приговор, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как рассказали в ведомстве, 30-летний горожанин решил сэкономить на питании, обедая в заведении общепита. При оплате кассирам он показывал поддельные квитанции о переводе денег. В итоге мужчине удалось шесть раз пообедать бесплатно.

Однако работники кафе догадались об обмане постоянного посетителя и обратились в полицию. Факт был зарегистрирован по ст.190 УК РК "Мошенничество".

Стражи порядка, изучив видеозаписи с камер в заведении, составили ориентировку на подозреваемого. Также они расспросили возможных свидетелей и проследили маршруты движения мужчины.

В результате трехдневных розыскных работ любителя покушать на халяву задержали. Выяснилось, что он все еще отбывал наказание в виде ограничения свободы за грабеж.

В итоге присоединением неотбытого срока жителя Шымкента приговорили к 3,5 годам лишения свободы.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Согласно ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

2. Мошенничество, совершенное: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения; 

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы; 

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Мошенничество, совершенное: 

1) в крупном размере; 

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения; 

3) в отношении двух или более лиц; 

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены: 

1) преступной группой; 

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2035812-zhitel-shymkenta-6-raz-poobedal-v-kafe-besplatno-i-okazalsya-v-tyurme/

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