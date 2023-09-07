Суд вынес приговор полицейским за бездействие при январских событиях в Таразе

Суд в Таразе вынес приговор бывшим полицейским, которых обвиняли в бездействии во время январских событий в 2022 году, передает .

Сообщается, что в суде №2 города Тараза рассмотрено уголовное дело в отношении пяти полицейских, обвиняемых в превышении должностных полномочий и бездействии по службе, повлекших тяжкие последствия во время январских событий.

"В ночь с 5 на 6 января 2022 года Управление полиции города Тараза и Департамент полиции Жамбылской области были подвергнуты нападению участниками массовых беспорядков. При этом из-за бездействия должностных лиц органов ОВД было похищено и утеряно имущество пистолеты, боеприпасы, спецсредства.

В результате причинен материальный ущерб государству в особо крупном размере", – говорится в сообщении.

Изучив материалы дела, суд признал вину Ш., Қ., З., О., которая была доказана показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями различных экспертиз и вещественными доказательствами.

При назначении наказания суд признал смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством наличие на иждивении несовершеннолетних детей. Также отягчающими обстоятельствами признал совершение уголовного правонарушения в условиях чрезвычайного положения, а также в ходе массовых беспорядков, лицом, нарушившим принятую им присягу.

Суд по пункту 1 части 4 статьи 370 УК РК назначил Ш., Қ., З. четыре года лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.

В связи с ошибочной квалификацией стороной обвинения действий З. по двум статьям исключена ошибочно вмененная часть 4 статьи 362 УК РК (Превышение власти или должностных полномочий).

Также в связи с отсутствием в действиях О. квалифицирующих признаков пункта 1 части 4 статьи 370 УК РК (Бездействие по службе), его действия были судом переквалифицированы на часть 1 статьи 371 УК РК (Халатность), по которой ему назначено 3 года лишения свободы. С применением закона "Об амнистии" О. освободили от назначенного наказания.

Между тем Т. оправдан за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения.

Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.

Добавим, что, согласно пункту 1 части 4 статьи 370 УК РК, бездействие по службе, то есть неисполнение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом своих служебных обязанностей в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, повлекшие тяжкие последствия, наказываются ограничением свободы до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Также за нарушение части 1 статьи 371 УК РК (Халатность), а именно неисполнение или ненадлежащее исполнение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, предусмотрен штраф в размере до 1 тыс. МРП (3 млн 450 тыс. тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничение свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.