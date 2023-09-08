"Или товар, или деньги": алматинцы обвинили бизнесвумен в обмане, отдав ей сотни миллионов тенге

Сотни жителей Алматы обвинили предпринимательницу в мошенничестве. По их словам, они заказали у нее товары из Китая на миллионы тенге, но взамен пока ничего не получили, передает сайт телеканала КТК.

Как рассказали телеканалу женщины, они перевели крупные суммы денег одному поставщику, которая пообещала различные товары из Китая оптом по цене ниже рыночной. Они также заплатили за вход в групповой чат.

Одна из предпринимательниц, Виктория Мурзабекова, рассказала, что ее клиенты перечислили 72 миллиона тенге и уже девять месяцев не могут получить заказ.

"3005 кастрюль. Vicalina, которая 30 (тыс. тенге – прим. ред.) стоит, – мы покупаем ее за 7 (тыс. тенге – прим. ред.). Люди согласны были ждать год, но лишь бы получить. Это мои менеджеры, а за ними – группа от 200 до 1000 (человек – прим. ред.). В моем распоряжении 30 тысяч казахстанцев. У меня нет денег. У меня нет денег им вернуть. Они все требуют с нас: "Или товар, или деньги", – поделилась женщина.

Другая пострадавшая алматинка – Алия Колденова. По ее словам, она сначала брала товары для себя, а после – создала группу, где перепродавала их. Как рассказала предпринимательница телеканалу, в ее чате собралось около 600 человек.

"Год назад ее клиенты заказали мебель, бытовую технику и посуду. Они перевели 462 миллиона тенге. И теперь требуют вернуть деньги, потому что главный поставщик не выходит на связь", – говорится в публикации.

Главный поставщик, которого все обвиняют в мошенничестве, вышла на связь и отрицает все обвинения. По ее словам, все товары стоят на растаможке – она попросила всех дать ей два месяца.

Однако люди уже обратились в полицию, в отношении поставщика начали досудебное расследование. Пока женщина на свободе, ее вызывают на допросы.

"Проводится комплекс следственных мероприятий, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, по результатам чего будут установлены объективные обстоятельства дела и будет принято процессуальное решение", – сказала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Как сообщили корреспонденты телеканала, дело завели по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Согласно части 4 статьи 190 УК, данное преступление наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

Источник: КТК