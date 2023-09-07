"Спиливали поздно ночью": фонарные столбы на 80 млн тенге украли в Алматы

Одна из компаний не досчиталась столбов освещения. С заявлением ее сотрудники обратились в полицию. Подозреваемыми оказались двое человек, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как рассказали в пресс-службе МВД, сотрудники одной из компаний не досчитались столбов освещения, после чего обратились в полицию. Согласно информации, украдено было столбов на 80 млн тенге.

"Хорошим подспорьем в раскрытии преступления стали системы видеонаблюдения, где зафиксированы факты неоднократных краж. Только по нашему району установлено более 20 аналогичных эпизодов. Злоумышленники орудовали поздно ночью.

Приезжали на грузовой ГАЗели, подгоняли арендованный манипулятор, прямо у основания спиливали фонарные столбы и похищали их", – раскрыл подробности начальник управления полиции Алатауского района Есен Искаков.

Полиция сумела изъять свыше 50 украденных столбов, так как ими еще не успели распорядиться. Подозреваемые – мужчины 1991 и 1999 годов рождения – задержаны и водворены в изолятор временного содержания. При этом вещественные доказательства изъяты.

В полиции добавили, что в соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Добавим, что статья 188 УК РК предусматривает наказание за кражу – это тайное хищение чужого имущества. В соответствии со статьей данное преступление наказывается:

штрафом или исправительными работами до 3000 МРП (более 10 млн тенге);

общественными работами до 1200 часов;

ограничением свободы до 5 лет;

либо лишением свободы до 10 лет.

При этом у лица могут конфисковать имущество.