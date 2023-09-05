Экс-главу филиала Национального центра качества дорожных активов осудили за взятку в ЗКО

Суд. Фото: mgorod.kz

К 10 годам колонии приговорили экс-главу филиала Национального центра качества дорожных активов в ЗКО - взятку он получил от депутата маслихата, передает издание "Мой Город".

Дело рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО. Кыпшакбаева подозревали в получении взятки - он был задержан в ноябре прошлого года.

Согласно материалам дела, речь идет о проверке дороги "Аксай - Шынгырлау".

Сообщается, что в мае прошлого года Кыпшакбаев, не утвердив план проверки, инициировал экспертизу участка. Результаты лабораторного исследования были отрицательными, их он направил на почту ТОО ДСК "Приоритет".

По данным издания, при личной встрече он "поставил условие", чтобы Кенжина ежемесячно передавала ему пять миллионов тенге за положительные результаты исследования.

Как пояснила в суде глава ТОО, она согласилась из страха, что все ее работы могут приостановить.

В итоге подсудимому передали деньги за апрель - август. В октябре дать такую сумму она не смогла, а в ноябре уже обратилась в КНБ с заявлением

Подчеркивается, что 28 ноября она вызвала Кыпшакбаева к себе и передала часть суммы взятки - два миллиона тенге. После главу филиала задержали.

В суде отметили, что Кыпшакбаев отказался от дачи показаний.

Общая сумма взятки по делу составляет 32 миллиона тенге, однако у подсудимого нашли только два миллиона, которые ему передали в день задержания.

Приговором суда Кыпшакбаев признан виновным в неоднократном получении взятки и приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии средней безопасности.

Его также лишили права занимать должности в госслужбе и квазигосударственном секторе.

Помимо этого с Кыпшакбаева взыщут в пользу государства 30 миллионов тенге.

Издание также сообщает, что в отношении взяткодателя уголовное дело прекращено, однако комментировать это в суде не стали.

Согласно положениям статьи 366 УК РК, получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство, если они совершены преступной группой, а равно в особо крупном размере, наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2035408-eks-glavu-filiala-natsionalnogo-tsentra-kachestva-dorozhnyh-aktivov-osudili-za-vzyatku-v-zko/