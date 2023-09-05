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"Называют себя мафией": жительница Павлодара пожаловалась на вооруженных подростков в скейт-парке

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Подростки дерутся
Хулиган. Иллюстративное фото: mrohana/Getty Images

Группу подростков задержали стражи порядка - ранее жительница Павлодара пожаловалась, что в скейт-парк якобы приходят вооруженные мальчики от 13 до 17 лет и называют себя мафией.

Инцидент прокомментировали в полиции региона, пишет Sputnik Казахстан.

Жительница Павлодара в соцсетях заявила о группе подростков, которые угрожают другим детям.

"Хочу рассказать о ситуации, происходящей на скейт-парке на территории Batyr Mall. Мой ребенок и его друзья каждый год там катаются, целыми днями проводят время вместе.

Тут нарисовалась "гоп-компания", состоящая из группы подростков от 13 до 17 лет, они не катаются, приходят группой, называют себя мафией. При себе эти дети имеют перцовые баллончики, ножи-бабочки.

Они стараются вывести на конфликт обычных детей, подростков, угрожают, двоих "поставили на деньги", - заявила женщина.

По словам женщины, 2 сентября произошел конфликт между подростками, который дошел до драки. Она заявила, что дети сами вызвали полицию, и участников драки забрали.

В пресс-службе департамента полиции корреспонденту агентства сообщили, что факт зарегистрирован. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Также отметили, что у одного из подростков нашли нож, но он оказался игрушечным - пластмассовым.

Отметим, согласно статье 80 УК РК, несовершеннолетним, совершившим уголовное правонарушение, может быть назначено наказание либо к ним могут быть применены принудительные меры воспитательного воздействия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2035258-nazyvayut-sebya-mafiey-zhitelnitsa-pavlodara-pozhalovalas-na-vooruzhennyh-podrostkov-v-skeyt-parke/

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