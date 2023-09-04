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Спасали внуков: трех пенсионерок обманули на 2 млн тенге в Кокшетау

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Пенсионерка разговаривает по телефону
Пенсионерка. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Кокшетау трех пенсионерок обманули на 2 млн тенге с помощью телефонного звонка. Во всех случаях собеседник сообщал, что их внуки якобы попали в ДТП, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По информации ведомства, 29 и 31 августа на стационарные телефоны 88-летней, 84-летней и 82-летней потерпевших поступили звонки с одной и той же информацией. Неизвестные абоненты представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили им, что их внуки якобы попали в ДТП.

"Решить вопрос мошенники предложили с помощью денег и обманом выманили у пенсионерок последние сбережения. Примечательно, что все бабушки проживают одни и не смогли сразу связаться с родственниками", – рассказали в полиции.

Как сообщили в МВД, одним из подозреваемых в мошенничестве оказался 19-летний студент одного из местных колледжей. По версии следствия, он успел забрать у пенсионерок 2 млн тенге.

По словам задержанного, о мошенничестве он не знал. Он нашел "работу" через мобильное приложение.

"Его работодатель сообщил ему лишь то, что необходимо забирать деньги и переводить их на указанные счета. Подозрение у задержанного не вызвало и то, что во всех трех случаях деньги отдавали пожилые женщины. (…) Рабочий график вполне устроил студента: всего несколько часов в день и процент от каждой вырученной суммы", – добавили в МВД.

В настоящее время задержанный проходит по уголовному делу в качестве одного из участников преступной схемы. По данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК РК "Мошенничество".

Добавим, что, согласно части 2 статьи 190 УК РК, мошенничество, совершенное:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • лицом с использованием своего служебного положения;
  • путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;
  • в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до 4 тыс. МРП (13 млн 800 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2035238-spasali-vnukov-treh-pensionerok-obmanuli-na-2-mln-tenge-v-kokshetau/

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