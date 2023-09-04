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30 лет независимости Казахстана

Казахстанец взял 26 тыс. долларов и сбежал за рубеж

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Мужчина держит пачку долларов в руке
Доллары. Иллюстративное фото: pexels.com

Полиция Шымкента задержала казахстанца, скрывавшегося за рубежом больше семи лет. Мужчина предстал перед судом и получил срок, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

В августе 2015 года в полиции по заявлению жительницы массива Сайрам было зарегистрировано уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере".

По словам горожанки, ее знакомый обещал устроить на работу в медучреждения 30 человек. Не догадываясь об обмане и желая помочь людям с трудоустройством, женщина послужила посредником между злоумышленником и его жертвами.

В итоге мужчина завладел 26 400 долларами США. При проведении следственных мероприятий доводы о том, что подозреваемый выманивал деньги, злоупотребляя чужим доверием, подтвердили и свидетели.

Позднее в полицию обратился еще один заявитель и дело переквалифицировали на статью "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

Стражи порядка провели масштабную работу, направленную на установление и задержание подозреваемого. Однако принятые меры не давали положительных результатов.

В прошлом году за расследование дела взялся полицейский Асылжан Ирисметов. Следователь Каратауского РУП, изучив собранные материалы, продолжил производить опросы и поиски.

В результате настойчивости стража порядка в рамках международного розыска установлено, что 49-летний мужчина скрывается от уголовного преследования на территории Узбекистана.

В декабре его доставили в Шымкент. По окончании досудебного расследования четыре тома уголовного дела направили в суд. В итоге мужчину лишили свободы на 4,5 года.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Согласно ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

2. Мошенничество, совершенное: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения; 

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы; 

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Мошенничество, совершенное: 

1) в крупном размере; 

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения; 

3) в отношении двух или более лиц; 

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены: 

1) преступной группой; 

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2035118-kazahstanets-vzyal-26-tys-dollarov-i-sbezhal-za-rubezh/

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