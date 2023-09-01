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Школьники помогли задержать предполагаемого грабителя в Актобе (видео)

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Начальник ДП Актюбинской области на линейке
Начальник ДП Актюбинской области на линейке. Фото: polisia.kz

Начальник полиции Актюбинской области поздравил с 1 сентября школьников, которые на прошлой неделе помогли задержать подозреваемого в грабеже, сообщает медиапортал Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, инцидент произошел 26 августа.

"Преступник ограбил пенсионерку, забрав документы и деньги. Оказавшись случайно рядом, ученики 11-го класса школы № 16 не прошли мимо несправедливости, позвонили на 102 и до приезда полиции догнали преступника, сняли его на видео и пытались задержать.

Благодаря их бдительности и оперативности сотрудники полиции в считанные минуты догнали и задержали преступника", - говорится в сообщении правоохранителей.

Начальник областного департамента полиции Абай Жусупов поблагодарил подростков за неравнодушие, отзывчивость и своевременную помощь в экстренной ситуации.

"Очень приятно, что у нас есть ребята, которые проявили мужество и увидев, что совершается преступление не побоялись", — отметил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2034967-shkolniki-pomogli-zaderzhat-predpolagaemogo-grabitelya-v-aktobe-video/

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