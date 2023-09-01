Астанчанку повалили на землю и ограбили после отказа в знакомстве

Девушка с сумкой. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительница Астаны стала жертвой ограбления после отказа познакомиться. Пострадавшую повалили на землю и вырвали сумку из рук, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как заявила в полиции 32-летняя астанчанка, ее ограбили во дворе жилого дома по улице Бейбарыс Султан после того, как она отказала незнакомцу в предложении познакомиться.

"Получив отказ, незнакомец повалил девушку на землю и вырвал сумку из рук, в которой находились документы, а также телефон. Потерпевшая бросилась вслед за убегающим мужчиной, но не смогла его догнать", – рассказали в ведомстве.

Стражи порядка по горячим следам установили подозреваемого, им оказался 33-летний мужчина. Вещественные доказательства были изъяты.

По данному факту заведено уголовное дело по статье "Грабеж" УК РК. Также полиция устанавливает причастность задержанного к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

Добавим, что, согласно статье 191 УК РК:

грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой;

(6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой; грабеж, совершенный:

с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия; группой лиц по предварительному сговору, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества;

грабеж, совершенный:

в крупном размере; неоднократно; с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества;

деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой; в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2034896-astanchanku-povalili-na-zemlyu-i-ograbili-posle-otkaza-v-znakomstve/