Фото на улице по просьбе незнакомой девушки обошлось акмолинке в миллион тенге

Девушка с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительница Кокшетау сфотографировалась по просьбе незнакомой девушки и оказалась должна банку крупную сумму денег. Подозреваемую задержали, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

Преступление произошло в мае текущего года. 61-летняя жительница Кокшетау рассказала, что неизвестные оформили на ее имя крупный кредит в размере 1 млн 141 тыс. тенге. О нем она узнала после поступления уведомлений о необходимости оплаты долга.

Женщина сразу обратилась в правоохранительные органы. По данному факту было начато досудебное расследование по ст.190 ч.2 УК РК (Мошенничество).

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлена 23-летняя жительница Костаная.

Выяснилось, что в мае 2023 года девушка приехала в Кокшетау и на улице познакомилась с потерпевшей. Для того, чтобы войти к ней в доверие, она представилась работницей социальных служб и приобрела для акмолинки продукты питания, а затем сообщила, что для получения помощи необходимо сделать фото.

Имея снимок женщины и завладев ее мобильным телефоном, девушка оформила на ее имя кредит на телефон IPhone 14 Pro Max и 2 комплекта наушников. Для получения товара она указала свой номер телефона и услугу через самовывоз. После чего вернула телефон владелице, а спустя некоторое время забрала покупку в магазине Астаны.

"Предварительно установлено, что задержанная таким образом обманывала пенсионеров не только в Кокшетау, но и "гастролировала" по другим городам страны", - добавили в ДП Акмолинской области.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Согласно ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Мошенничество, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2034474-foto-na-ulitse-po-prosbe-neznakomoy-devushki-oboshlos-akmolinke-v-million-tenge/