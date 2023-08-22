"Нанимали, чтобы потравить тараканов": вор-дезинфектор орудовал в Алматы
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Несколько жителей Алматы стали жертвами краж - у людей прямо из дома пропали ювелирные украшения. Полицейские задержали подозреваемого, сообщает медиапортал Polisia.kz.
Как рассказали в полиции, по подозрению в кражах задержан 32-летний мужчина, который занимается дезинфекцией помещений.
"В дома горожан злоумышленник попадал под видом дезинфектора: его нанимали, чтобы потравить тараканов. В момент обработки помещений "специалист" требовал домочадцев покинуть дом.
Этого времени ему было достаточно не только для того, чтобы провести дезинфекцию, но и для того, чтобы найти ювелирные украшения и похитить их. Вора-дезинфектора мы вычислили сразу же", – сообщил заместитель начальника отдела полиции при УП Ауэзовского района Тимур Мулинов.
По его словам, задержанный уже дал признательные показания. Сейчас полиция установила причастность мужчины к пяти подобным эпизодам краж.
"По указанным эпизодам зарегистрированы уголовные дела и объединены в одно производство по признакам преступления, предусмотренного статьей 188 УК РК", - добавил Мулинов.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Наказание за кражу в Казахстане
В соответствии со ст. 188 УК РК:
1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
2. Кража, совершенная:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) исключен;
3) исключен;
4) путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –
наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
3. Кража, совершенная:
1) в крупном размере;
2) неоднократно;
3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –
наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
4. Кража, совершенная:
1) преступной группой;
2) из нефтегазопровода;
3) в особо крупном размере, –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2033450-nanimali-chtoby-potravit-tarakanov-vor-dezinfektor-orudoval-v-almaty/