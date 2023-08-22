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"Нанимали, чтобы потравить тараканов": вор-дезинфектор орудовал в Алматы

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Дезинфектор обрабатывает улицу
Дезинфектор. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Несколько жителей Алматы стали жертвами краж - у людей прямо из дома пропали ювелирные украшения. Полицейские задержали подозреваемого, сообщает медиапортал Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, по подозрению в кражах задержан 32-летний мужчина, который занимается дезинфекцией помещений.

"В дома горожан злоумышленник попадал под видом дезинфектора: его нанимали, чтобы потравить тараканов. В момент обработки помещений "специалист" требовал домочадцев покинуть дом.

Этого времени ему было достаточно не только для того, чтобы провести дезинфекцию, но и для того, чтобы найти ювелирные украшения и похитить их. Вора-дезинфектора мы вычислили сразу же", – сообщил заместитель начальника отдела полиции при УП Ауэзовского района Тимур Мулинов.

По его словам, задержанный уже дал признательные показания. Сейчас полиция установила причастность мужчины к пяти подобным эпизодам краж.

"По указанным эпизодам зарегистрированы уголовные дела и объединены в одно производство по признакам преступления, предусмотренного статьей 188 УК РК", - добавил Мулинов.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Наказание за кражу в Казахстане

В соответствии со ст. 188 УК РК:

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. 

2. Кража, совершенная: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) исключен;

3) исключен;

4) путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

3. Кража, совершенная: 

1) в крупном размере;  

2) неоднократно;

3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

4. Кража, совершенная: 

1) преступной группой; 

2) из нефтегазопровода; 

3) в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2033450-nanimali-chtoby-potravit-tarakanov-vor-dezinfektor-orudoval-v-almaty/

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