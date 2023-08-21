Кызылординец доверился приятелю и остался без денег

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жителю Кызылорды обещали помочь вернуть водительское удостоверение, которого он лишился на три года, за 80 тысяч тенге, и в итоге обманули, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По словам потерпевшего, его знакомый пообещал помочь вернуть водительское удостоверение, которого он лишился на три года решением административного суда Кызылорды. За "услуги" он отдал 80 тысяч тенге.

Однако спустя год кызылординец не получил ни водительского удостоверения, ни своих денег.

Как сообщили в полиции, по данному факту проведено досудебное расследование по части 1 статьи 190 УК РК "Мошенничество", по результатам которого подозреваемый был установлен.

Приговором суда он признан виновным и приговорен к одному году ограничения свободы.

Между тем, добавим, что, согласно части 1 статьи 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3 млн 450 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2033357-v-nadezhde-vernut-voditelskie-prava-kyzylordinets-doverilsya-priyatelyu-i-ostalsya-bez-deneg/