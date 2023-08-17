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Погоня полицейских за подростком в стиле GTA попала на видео в области Абай

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Погоня за автомобилем
Погоня. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Погоня за легковым автомобилем в стиле GTA завязалась накануне в области Абай - в итоге был задержан пьяный подросток, сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.

По данным полиции, стражи порядка потребовали остановить автомашину марки "ВАЗ". Однако водитель не подчинился требованиям, а прибавил скорость и попытался скрыться от полиции. Завязалась погоня, которая длилась около 20 минут.

Остановить машину нарушителя инспекторам удалось, преградив дорогу служебным "УАЗом".

За рулем легковушки оказался 17-летний подросток, который, как отметили в полиции, был в состоянии алкогольного опьянения.

Подросток привлечен к административной ответственности по ст. 608 КоАП РК.

Кадры погони полицейские опубликовали в Сети.

Согласно статье 608 КоАП РК, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, совершенные лицами, не имеющими права управления транспортными средствами, влекут административный арест на двадцать суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2032895-pyanyy-podrostok-ustroil-pogonyu-s-politsiey-v-stile-gta-v-oblasti-abay-video/

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