До 1,8 млн тенге за легализацию авто отдавали алматинцы предприимчивому "помощнику"

Автомобиль. Иллюстративное фото: pixabay.com

Алматинские полицейские задержали мужчину, подозреваемого по меньшей мере в 45 случаях обмана горожан, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

По данным полиции, 35-летний житель Алматы подозревается в совершении 45 фактов обмана. Правоохранители считают, что он обещал помочь жителям узаконить иностранные авто.

Среди потерпевших те, кто не успел узаконить транспортное средство до 1 июля этого года.

"Предприимчивый мужчина решил заработать на этом и предлагал доверчивым горожанам оформить документы за вознаграждение, которое составляло от 1,4 млн до 1,8 млн тенге. В настоящее время зарегистрировано 45 эпизодов.

По указанным фактам подозреваемый дал признательные показания. Он взят под стражу", – заявил начальник УП Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

Было заведено уголовное дело по части 3 статьи 190 УК РК.

"Во избежание подобных ситуаций, полицейские мегаполиса рекомендуют гражданам быть более осторожными, не доверять незнакомым людям, обещающим сомнительные услуги за вознаграждение", – подчеркнули представители МВД.

Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Подозреваемый. Фото: polisia.kz

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением/лишением свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2032877-do-18-mln-tenge-za-legalizatsiyu-avto-otdavali-almatintsy-predpriimchivomu-pomoschniku/