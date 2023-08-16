Chevrolet угнали у астанчанина, пока он отлучился на несколько минут

Водитель. Иллюстративное фото: pexels.com

В Астане у мужчины угнали авто. По данным полиции, мужчина сам оставил машину без присмотра с ключами в замке зажигания, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

С заявлением в полицию обратился житель столицы. Он заявил, что неизвестный угнал его машину Chevrolet Cobalt на улице Е-10.

"Установлено, что хозяин отлучился на несколько минут, оставив автомашину с ключами в замке зажигания", – отметили полицейские.

По версии следствия, проходивший мимо 33-летний мужчина сел в машину и уехал. Проехав несколько километров, он оставил авто по улице Сауран, прихватив с собой лежащий в салоне телефон.

По горячим следам угнанный автомобиль был найден. Позже оперативники вышли на след подозреваемого.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование.

"Мужчина дал признательные показания, проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы", – добавили правоохранители.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража – это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:

в крупном размере;

неоднократно;

с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, если кража была совершена преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере, она наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2032718-chevrolet-ugnali-u-astanchanina-poka-on-otluchilsya-na-neskolko-minut/