"Придумал необычный план, чтобы проучить": казахстанец получил срок за шутку над женой

Автомобиль. Иллюстративное фото: pexels.com

Житель Восточно-Казахстанской области придумал необычный план, чтобы проучить жену, а в итоге получил 2 года ограничения свободы за ложный донос, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДУИС региона.

Как рассказали в ведомстве, в ходе телефонного разговора между супругами возник словесный конфликт. Женщина часто упрекала мужа в том, что автомобиль принадлежит ей, а он постоянно забирает его и ездит по своим делам.

"Супруг решил ее проучить. У него возник необычный план - сымитировал хищение автомобиля", - отметили в ДУИС по ВКО.

Тогда казахстанец попросил своего брата отогнать машину в его гараж, а позже заявил об угоне.

Будучи официально предупрежденным об уголовной ответственности по ст.419 УК РК, мужчина, не задумавшись о последствиях и всей серьезности ситуации, заведомо ложно сообщил о якобы совершенном преступлении.

В итоге горе-шутник получил 2 года ограничения свободы.

"В настоящее время осужденный поставлен на учет службы пробации Уланского района Восточно-Казахстанской области. С ним проведена беседа профилактического характера по недопущению впредь уголовных и административных правонарушений. Осужденный порядок и условия отбывания наказания не нарушает, желает встать на путь исправления и больше так не шутить над женой", - отметил старший инспектор СП №1 Уланского района ДУИС по ВКО Шынар Баймуратова.

Наказание за заведомо ложный донос в Казахстане

Согласно ст.419 УК РК:

1. Заведомо ложный донос о совершении уголовного проступка наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов.

2. Заведомо ложный донос о совершении преступления наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, соединенное с обвинением лица в совершении коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления либо совершенное из корыстных побуждений, наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, совершенные в интересах преступной группы, наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2032716-pridumal-neobychnyy-plan-chtoby-prouchit-kazahstanets-poluchil-srok-za-shutku-nad-zhenoy/