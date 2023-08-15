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Осужден бывший замглавы управления земельных отношений Шымкента

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Взятка в Шымкенте
Изъятые деньги. Кадр из видео: Даурен Ергарин/Facebook

В Шымкенте вынесен приговор в отношении бывших руководящих сотрудников городского управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Шымкента.

Экс-чиновники предстали перед судом по ст.366 ч.3 п.2 УК РК (Получение взятки).

По материалам дела, в апреле 2022 года заместитель руководителя управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Шымкента Султан Муратов и начальница отдела этого же управления Гаухар Ашенова получили взятку в 5 млн тенге от землевладельца, чьи участки изымались под государственные нужды.

Госслужащие обещали увеличить стоимость изымаемых участков и обеспечить быстрое получение компенсационной выплаты, однако своих слов не сдержали.

В апреле 2023 года потерпевший обратился с заявлением в Антикоррупционную службу. Подозреваемые были изобличены в ходе оперативно-следственных действий.

В суде они полностью признали вину. Экс-заместителю главы управления назначено 60 млн тенге штрафа, его сообщнице - 50 млн тенге.

При этом суд учел, что в ходе досудебного следствия Султан Муратов 4 месяца находился в следственном изоляторе, а Гаухар Ашенова была под стражей 4 дня.

В связи с этим им уменьшена сумма штрафа на порядка 1,5 млн и 27 тыс. тенге соответственно. Дополнительно они пожизненно лишены права работать на государственной службе. Приговор еще может быть обжалован.

Напомним, ранее сообщалось, что Антикоррупционной службой по Шымкенту расследуется ряд уголовных дел в отношении руководящего состава управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города.

Главу ведомства заподозрили в получении взяток в размере от 200 тысяч до 800 тысяч тенге от начальников отделов за общее покровительство при выполнении ими служебных обязанностей.

"Его заместитель и начальник отдела подозреваются в получении в группе лиц по предварительному сговору взятки в размере 5 млн тенге от предпринимателя за беспрепятственное производство оплаты бюджетных средств при государственном изъятии земельного участка", - проинформировали тогда в Антикоре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2032577-osuzhden-byvshiy-zamglavy-upravleniya-zemelnyh-otnosheniy-shymkenta/

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