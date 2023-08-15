"Заранее знал о миллионах": сейф обчистили в Шымкенте

Сейф. Фото: polisia.kz

На СТО в Шымкенте взломали сейф и забрали оттуда 7,5 млн тенге. Подозреваемым оказался 23-летний работник. Он предстал перед судом, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

В управление полиции Абайского района с заявлением о краже крупной суммы денег обратился владелец станции технического обслуживания.

По словам мужчины, из сейфа на его рабочем месте похитили 7,5 млн тенге. Факт был зарегистрирован по ч.4 ст.188 УК РК "Кража, совершенная в особо крупном размере".

Стражи порядка проверили записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей. В результате подозреваемый был задержан в Шымкенте. Им оказался 23-летний работник СТО.

"Выяснилось, что парень заранее знал о миллионах, хранящихся в сейфе, и тщательно подготовился к преступлению. Злоумышленник проник в офис глубокой ночью через окно, взломал сейф и скрылся с деньгами", - рассказали в МВД.

Правоохранители провели расследование и направили дело в суд. Молодого человека признали виновным и назначили 5,5 лет лишения свободы.

Наказание за кражу в Казахстане

Согласно ст.188 УК РК:

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. Кража, совершенная:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) исключен;

4) путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Кража, совершенная:

1) в крупном размере;

2) неоднократно;

3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

4. Кража, совершенная:

1) преступной группой;

2) из нефтегазопровода;

3) в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2032514-zaranee-znal-o-millionah-seyf-obchistili-v-shymkente/