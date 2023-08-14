Трех сотрудников телеканала в Актобе осудили за несуществующую съемку программ

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Почти 90 млн тенге присвоили два бухгалтера и юрист филиала одного из телеканалов в Актобе - сегодня в отношении них вынесли обвинительный приговор, говорится на официальном сайте облсуда.

Согласно материалам дела, с февраля 2018 по декабрь 2021 года подсудимые путем совершения фиктивных платежных операций по выплате якобы за оказание услуг, связанных со съемкой программ, организацией мероприятий, за сурдоперевод, за производство праздничных программ, за услуги дезинфекции, декорации совершили хищение почти 90 млн тенге.

Дело рассматривалось по статье 189 часть 4 пункт 2 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК.

Отмечается, что двое свою вину не признали, еще один подсудимый признал, но частично.

Приговором суда подсудимые осуждены к лишению свободы сроком на семь лет, с пожизненным лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и государственных организациях.

Помимо этого с осужденных в солидарном порядке взыскан причиненный ущерб.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2032451-treh-sotrudnikov-telekanala-v-aktobe-osudili-za-nesuschestvuyuschuyu-semku-programm/