Суд смягчил наказание бизнесмену Орифджану Шадиеву в Алматы

Орифджан Шадиев. Фото: facebook.com/orifdzhan_shadiev

В июле суд в Алматы вынес приговор бизнесмену Орифджану Шадиеву – он получил тюремный срок. Но вчера апелляционная инстанция смягчила наказание, сообщается на официальном сайте Верховного суда РК.

Алматинский городской суд постановил изменить решение Алмалинского районного суда города Алматы от 11 июля 2023 года в отношении бизнесменов Шадиева Орифджана Кабуловича и Соловьева Михаила Юрьевича.

Так, Шадиев, которому ранее был назначен 1 год и 6 месяцев лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности в финансовой организации, назначили два года ограничения свободы. При этом запрет занимать руководящие или значимые должности в финансовых организациях остался.

При этом Михаилу Соловьеву было назначено полтора года ограничения свободы вместо одного года тюрьмы, к которому он был приговорен ранее.

Также суд постановил немедленно освободить обоих осужденных из-под стражи.

Тем не менее ранее сообщалось, что с осужденных Шадиева и Соловьева в солидарном порядке взыскано в пользу ликвидационной комиссии АО "A" более 16 млрд тенге.

Напомним, что бизнесменов судили по факту злоупотребления полномочиями.

"Шадиев и Соловьев, введя банк в заблуждение, подделали документы и завысили рыночную стоимость залогового обеспечения (земельного участка). Они осуществили замену ликвидного залогового обеспечения в виде 7-и земельных участков, общая залоговая стоимость которых составляет 25 млрд тенге, на земельный участок по завышенной рыночной стоимости – более 46 млрд тенге.

Этим самым подсудимые создали иллюзию законности замены залогового обеспечения. Своими действиями Шадиев и Соловьев, злоупотребив полномочиями, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, причинили крупный ущерб законным интересам банка", – сообщали тогда представители суда.

Мы также писали о том, что в 2019 году Орифджан Шадиев стал владельцем и единственным акционером АО AsiaCredit Bank. Также он является одним из богатейших бизнесменов Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2032129-apellyatsionnyy-sud-smyagchil-nakazanie-biznesmenu-orifdzhanu-shadievu-v-almaty/