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Экс-директор ПКС акимата Алматы продал 23 госквартиры своим родственникам по заниженной цене

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Ключи лежат на столе
Ключ от квартиры. Иллюстративное фото: pixabay.com

Экс-директора ТОО «ПКС акимата города Алматы» Руджана Байтасова осудили за продажу государственных квартир родственникам. Об этом сообщается на сайте Антикоррупционной службы.

Как сообщают в Антикоре, Байтасова обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями - он незаконно продавал государственные квартиры по заниженной стоимости своим родственникам и знакомым. Всего было продано 23 квартиры.

Сумма причиненного ущерба государству составила более 388 млн тенге

В результате районный суд №2 Медеуского района Алматы приговорил Байтасова к четырем годам лишения свободы.

"Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, финансовых организациях и в квазигосударственном секторе. Приговор суда не вступил в законную силу", - сообщили в Антикоре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2031960-direktor-pks-akimata-almaty-prodal-23-goskvartiry-svoim-rodstvennikam/

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