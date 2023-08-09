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Членам ОПГ вынесли приговор в Астане

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Мужчина в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: Harald Tittel / Picture alliance / Getty Images

В Астане вынесли приговор членам организованной преступной группы, занимавшейся выпиской фиктивных счетов-фактур, сообщает Telegram-канал Агентства РК по финансовому мониторингу.

Как рассказали в агентстве, с сентября 2022 года по март 2023-го группа лиц оказывала пособничестве при совершении от имени подконтрольных субъектов частного предпринимательства действий по выписке счетов-фактур без фактического оказания услуг с целью извлечения имущественной выгоды.

"Своими действиями члены ОПГ причинили государству особо крупный ущерб в размере более 1 млрд тенге неуплаченных налогов", - говорится в сообщении.

Приговором суда члены ОПГ признаны виновными, их приговорили к срокам от 3,5 до 4,5 лет колонии.

Наказание за выписку счетов-фактур без фактического выполнения услуг в Казахстане

Согласно статье 216 УК РК "Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров":

  • совершение субъектом частного предпринимательства действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров с целью извлечения имущественной выгоды, причинившее крупный ущерб гражданину, организации или государству, –

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10 млн 350 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок;

  • деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:
  1. неоднократно;
  2. группой лиц по предварительному сговору;
  3. лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения, –

наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17 млн 250 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 4), и с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

  • деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой или причинившие особо крупный ущерб, –

наказываются лишением свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2031790-chlenam-opg-vynesli-prigovor-v-astane/

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