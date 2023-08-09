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340 млн тенге потеряли казахстанцы из-за своих друзей и родственников

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Купюры тенге
Тенге. Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov/Getty Images

11 человек, двое из которых работали менеджерами в банках, предстали перед судом в Шымкенте. Среди жертв мошенничества на 340 млн тенге оказались их друзья, знакомые и родственники, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По делу проходили 235 потерпевших - жители Шымкента и Туркестанской области. Они рассказывали, что оформили товарные и денежные кредиты по просьбе своих знакомых, друзей или дальних родственников.

Злоумышленники убеждали своих жертв, что от них требуется только подписание договора при получении кредита, а дальнейшее погашение долга будет их заботой. За оказанную "помощь" потерпевшим полагалось вознаграждение – 10-12% от одобренной суммы.

Об обмане каждый догадался, когда стали поступать звонки из банков с упоминаниями о непогашенных ежемесячных платежах.

Факт был зарегистрирован по ст.190 УК РК "Мошенничество". Полицейские провели масштабную работу и задержали группу из 11 человек, двое из которых работали менеджерами в банках. Были среди них как мужчины, так и женщины в возрасте от 23 до 43 лет.

У каждого из них была своя обязанность: кто-то помогал в оформлении кредитов, другие занимались обналичиванием средств, а третьи перепродавали взятую в рассрочку дорогую технику. Общая сумма ущерба составила почти 340 млн тенге.

Собранные в ходе расследования материалы уголовного дела с обвинительным актом следователи направили в суд. В итоге обвиняемые получили сроки от 3 до 5 лет.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Согласно ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, –

наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

2. Мошенничество, совершенное: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения; 

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы; 

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Мошенничество, совершенное: 

1) в крупном размере; 

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения; 

3) в отношении двух или более лиц; 

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены: 

1) преступной группой; 

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2031775-340-mln-tenge-poteryali-kazahstantsy-iz-za-svoih-druzey-i-rodstvennikov/

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