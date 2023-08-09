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Кусты конопли высотой с дерево нашли на участке жителя Уральска

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Кусты конопли
Кусты конопли. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Во дворе дома жителя Уральска обнаружили десятки кустов конопли. Некоторые из них, как рассказали в полиции, были высотой с дерево, сообщает МВД в своем новостном Telegram-канале.

Множество кустов конопли обнаружили у жителя Уральска 4 августа.

"4 августа в ходе проведения ОПМ “Қарасора” сотрудниками УПН в Коминтерне во дворе дома 33-летнего мужчины изъяты 60 кустов растений темно-зеленого цвета, похожих на коноплю, со следами культивации", – говорится в сообщении.

Кусты направили на экспертизу. В полиции также отметили, что некоторые из изъятых растений были высотой с дерево.

По данному факту начали досудебное расследование по части 1 статьи 300 УК РК.

Согласно части 1 данной статьи, посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества, наказывается:

  • штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге);
  • либо исправительными работами в том же размере;
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов;
  • либо ограничением свободы на срок до 2 лет;
  • либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2031750-kusty-konopli-vysotoy-s-derevo-nashli-na-odnom-iz-uchastkov-uralska/

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