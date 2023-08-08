Предполагаемого курьера, передававшего деньги обманутых пенсионеров мошенникам, поймали в Уральске

Задержанный в Уральске. Фото: polisia.kz

В Уральске полицейские задержали 18-летнего парня. Его подозревают в связи с мошенниками, выманивающими у пенсионеров крупные суммы денег, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

18-летнего М. (2005 года рождения) из Уральска заподозрили в передаче мошенникам денег обманутых пенсионеров. Он был задержан сотрудниками CyberPol департамента полиции ЗКО 5 августа.

"Утром 3 августа аферист, представившись сотрудником полиции и обещая не привлекать к ответственности за ДТП родственника, выманил деньги у 75-летней пенсионерки. Вначале женщина передала мошенникам 3,5 тысячи евро и 3,5 тыс. долларов США, а затем еще 8 млн тенге", – говорится в пресс-релизе.

Все деньги обманутая женщина передала через курьера.

Во втором случае, как сообщается, молодой человек передал мошенникам 4 тысячи долларов США и 68 тысяч рублей, принадлежащие пожилому жителю Уральска (1943 года рождения). При этом сценарий преступления был аналогичен первому – звонившие говорили, что отправят курьера и жертвам не нужно было никуда идти.

Теперь по данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК "Мошенничество". 18-летнего парня проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Добавим, что в статье 190 УК приводится определение мошенничеству – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества. А в некоторых случаях лицо могут пожизненно лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2031715-predpolagaemogo-kurera-peredavavshego-dengi-obmanutyh-pensionerov-moshennikam-poymali-v-uralske/