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Подозрительное поведение четверых алматинцев выдало опасную находку в их авто

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Задержанная машина в Алматы
Задержанная машина в Алматы. Фото: polisia.kz

В центре Алматы полицейские задержали автомобиль, в котором обнаружили травматическое и холодное оружие. В салоне машины находились четыре человека, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как рассказали в пресс-службе МВД, на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Сатпаева в Алматы полицейские заблокировали автомобиль BMW. В салоне авто находились четверо мужчин.

"В салоне находились четверо мужчин, поведение которых стражам порядка показалось подозрительным", – говорится в публикации.

Настороженность полицейских оказалась не беспочвенной. Так как в ходе осмотра машины в ней нашли травматические пистолеты и патроны к ним, также у одного из мужчин нашли нож.

"Такая настороженность оказалась не беспочвенной. В ходе осмотра транспортного средства в багажном отсеке были обнаружены два травматических пистолета и патроны к ним. А у одного из фигурантов изъят еще один травматический пистолет, патроны и нож", – рассказал начальник управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.

Теперь по данному факту зарегистрировано и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 287 УК РК.

"Истинное происхождение и принадлежность оружия будут установлены в рамках досудебного расследования, – сообщил Омирсериков.

Найденное оружие
Найденное оружие. Фото: polisia.kz

Согласно части 2 статьи 287 УК РК, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного бесствольного оружия, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия, короткоствольного гладкоствольного оружия, а равно патронов к ним, наказываются:

  • штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге);
  • либо исправительными работами в том же размере;
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов;
  • либо ограничением свободы на срок до 2 лет;
  • либо лишением свободы на тот же срок.

Также у лица могут конфисковать имущество.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2031659-podozritelnoe-povedenie-chetveryh-almatintsev-vydalo-opasnuyu-nahodku-v-ih-avto/

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