Подозрительное поведение четверых алматинцев выдало опасную находку в их авто
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В центре Алматы полицейские задержали автомобиль, в котором обнаружили травматическое и холодное оружие. В салоне машины находились четыре человека, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.
Как рассказали в пресс-службе МВД, на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Сатпаева в Алматы полицейские заблокировали автомобиль BMW. В салоне авто находились четверо мужчин.
"В салоне находились четверо мужчин, поведение которых стражам порядка показалось подозрительным", – говорится в публикации.
Настороженность полицейских оказалась не беспочвенной. Так как в ходе осмотра машины в ней нашли травматические пистолеты и патроны к ним, также у одного из мужчин нашли нож.
"Такая настороженность оказалась не беспочвенной. В ходе осмотра транспортного средства в багажном отсеке были обнаружены два травматических пистолета и патроны к ним. А у одного из фигурантов изъят еще один травматический пистолет, патроны и нож", – рассказал начальник управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.
Теперь по данному факту зарегистрировано и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 287 УК РК.
"Истинное происхождение и принадлежность оружия будут установлены в рамках досудебного расследования, – сообщил Омирсериков.
Согласно части 2 статьи 287 УК РК, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного бесствольного оружия, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия, короткоствольного гладкоствольного оружия, а равно патронов к ним, наказываются:
- штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге);
- либо исправительными работами в том же размере;
- либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов;
- либо ограничением свободы на срок до 2 лет;
- либо лишением свободы на тот же срок.
Также у лица могут конфисковать имущество.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2031659-podozritelnoe-povedenie-chetveryh-almatintsev-vydalo-opasnuyu-nahodku-v-ih-avto/