Двух жезказганцев подозревают в рекламе финансовой пирамиды MetaGo

Реклама финпирамиды. Кадр из видео: t.me/orda_kz

Двух жителей Жезказгана подозревают в рекламе финансовой пирамиды MetaGo. Сумма ущерба превысила 63 млн тенге, передает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, подозреваемые лично распространяли информацию о деятельности финансовой пирамиды посредством проведения встреч и собраний с населением с использованием брендированной одежды и плакатов с символикой организации, а также информационных ресурсов (YouTube, WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram).

"Данные деяния позволили им привлечь средства от более 80 граждан с причинением им ущерба в сумме свыше 63 млн тенге. В настоящее время проводится расследование по ст.217-1 УК РК (Реклама финансовой пирамиды группой лиц", - рассказали в АФМ.

Кроме этого, в отношении подозреваемых проводится досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды MetaGo.

"Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью компании MetaGo, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания или в call-центр АФМ по номеру 1458", - призвали в ведомстве.

Добавим, что в соответствии с п.2 ст.217-1 УК РК реклама финансовой (инвестиционной) пирамиды, то есть личное и непосредственное распространение информации публично или с использованием средств массовой информации или электронных информационных ресурсов, повлекшее вовлечение в нее лиц с причинением значительного ущерба, группой лиц, наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

А согласно ст.217 УК РК:

1. Создание финансовой (инвестиционной) пирамиды, то есть организация деятельности по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других, а равно руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой или ее структурным подразделением –

наказываются штрафом в размере от одной тысячи до трех тысяч месячных расчетных показателей либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Те же деяния, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) с привлечением денег или иного имущества либо права на него в крупном размере, –

наказываются ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

1) преступной группой;

2) с привлечением денег, иного имущества либо права на него в особо крупном размере;

3) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет, а в случаях, предусмотренных пунктом 3), с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2031470-dvuh-zhezkazgantsev-podozrevayut-v-reklame-finansovoy-piramidy-metago/