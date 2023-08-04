Бывшего бухгалтера "Теміржолсу-Маңғыстау" подозревают в присвоении 225 млн тенге

Предприятие. Кадр из видео: t.me/afm_rk

Бывший главный бухгалтер ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау" задержан по подозрению в присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

"Установлено, что бывший главный бухгалтер предприятия, являясь работником квазигосударственного сектора, в период с декабря 2021 года по май 2023 года под предлогом оплаты налогов путем внесения недостоверных сведений в платежные поручения перечислял денежные средства ТОО на банковский счет физических лиц, от которых в последующем получал их обратно

Незаконно присвоенные денежные средства предприятия он потратил на свои личные нужды", - сообщили в ведомстве.

Материальный ущерб составил свыше 225 млн тенге. Следственные мероприятия продолжаются.

В соответствии со ст.201 УПК РК иную информацию в интересах следствия в АФМ не разглашают.

Наказание за присвоение или растрату вверенного чужого имущества

Согласно ст.189 УК РК:

1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. То же деяние, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения;

3) неоднократно, –

наказываются ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от двух до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2031306-byvshego-buhgaltera-temirzholsu-mangystau-podozrevayut-v-prisvoenii-225-mln-tenge/