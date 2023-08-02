Учительница из Актобе отдала 240 тыс. за повышение квалификации и осталась ни с чем

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В Актобе учительница отдала мошенникам 240 тысяч тенге за сертификат о повышении квалификации, но в итоге осталась без денег и сертификата, передает медиапортал МВД Polisia.kz.

Как рассказала педагог одной из городских школ правоохранительным органам, в одном из интернет-приложений ее внимание привлекло объявление о деятельности некоего центра повышения квалификации, который за определенную сумму выдает сертификат без прохождения учебы.

Условия показались потерпевшей приемлемыми и она перечислила на указанные реквизиты 240 тысяч тенге.

Не получив нужный документ, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Стражам порядка удалось установить подозреваемую, ею оказалась 30-летняя горожанка. Она дала признательные показания.

Сейчас полицейские проверяют ее причастность к аналогичным преступлениям.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Мошенничество, согласно статье 190 УК РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2031018-uchitelnitsa-iz-aktobe-otdala-240-tys-za-povyshenie-kvalifikatsii-i-ostalas-ni-s-chem/