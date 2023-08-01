Алматинцев обманули на 200 млн тенге, обещая быструю доставку авто из Южной Кореи (видео)

Ключи от автомобиля. Иллюстративное фото: pixabay.com

Полиция Алматы объявила в розыск мужчину, которого подозревают в мошенничестве на крупную сумму - с заявлением на предполагаемого мошенника обратились 10 человек, передает сайт телеканала КТК.

Как рассказали журналистам обманутые алматинцы, фирму по доставке машин из Южной Кореи они нашли на сайте объявлений. Привлекли невысокие цены и обещание быстрой доставки приглянувшегося авто.

Казахстанец Сергей Подрядкин обратился в компании примерно три месяца назад. По словам мужчины, условия были весьма выгодные. Потому, долго не думая, покупатель внес 100-процентную предоплату для заказа сразу двух машин.

"Сумма за Kia Sorento составляла 21 млн тенге, а за Hyundai Palisade, за вторую машину, - 29 миллионов. Он (руководитель фирмы) довольно-таки никуда не прятался, никуда не прятался, постоянно был на связи, постоянно информировал об отгрузке авто, о доставке его в Китай. Но уже начали подходить сроки - и данный человек скрылся", - рассказывает Сергей.

Найти руководителя фирмы не могут 10 человек. Общая сумма ущерба составляет порядка 200 миллионов тенге.

Клиенты считают: предприимчивый мужчина скрылся с их деньгами в другой стране. Ведь ранее он уже обманывал людей по такой же схеме.

"Выяснилось, что этот человек оказался судимым в 2011 году. В 2017 году его экстрадируют в Казахстан через Россию. И условно-досрочно он выходит. В 2021 году начинает заново эту же деятельность", - поделилась еще одна пострадавшая Нургуль Мухаметкалиева.

В полиции слова пострадавших подтвердили: лжепродавец авто действительно был судим. Сейчас завели новое дело.

"В настоящее время по уголовному делу, зарегистрированному в ЕРДР по части 4 по статьи 190 УК РК по факту мошенничества в особо крупном размере, проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на установление местонахождения подозреваемого", - говорится в сообщении полиции.

В настоящее время обманщика объявили в розыск, сообщают в полиции. В случае доказательства вины, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Источник: КТК

Наказание за мошенничество в Казахстане

Мошенничество, согласно статье 190 УК РК, - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", - говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2030782-almatintsev-obmanuli-na-200-mln-tenge-obeschaya-bystruyu-dostavku-avto-iz-yuzhnoy-korei-video/