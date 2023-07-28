Трое в масках напали на пункт приема металла в Актобе (видео)

Задержание подозреваемых. Кадр из видео: instagram.com/polisia_aqtobe

На прошлой неделе в Актобе трое неизвестных в масках напали на пункт приема металла и похитили более 700 тысяч тенге, передает Instagram-аккаунт департамента полиции региона.

Как сообщили в полиции, разбойное нападение было совершено еще 20 июля.

По словам охранника пункта приема металла, трое неизвестных парней в масках, разбив стекла контейнера, проникли внутрь и связали мужчину. После этого нападавшие похитили деньги 700 тыс. тенге и скрылись с места происшествия.

Полиции удалось найти и задержать подозреваемых. Ими оказались жители Хромтау. Задержанные уже дали признательные показания, их водворили в изолятор временного содержания.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 192 УК РК "Разбой", добавили в полиции.

Наказание за разбой в Казахстане

Согласно статье 192 УК РК:

1. Разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой непосредственного применения такого насилия, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.

2. Разбой, совершенный:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) исключен;

4) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;

5) с причинением тяжкого вреда здоровью, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

3. Разбой, совершенный:

1) с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего;

2) с целью хищения имущества в крупном размере;

3) неоднократно;

4) с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище, –

наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2030511-troe-v-maskah-napali-na-punkt-priema-metalla-v-aktobe-video/