Трое в масках напали на пункт приема металла в Актобе (видео)
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На прошлой неделе в Актобе трое неизвестных в масках напали на пункт приема металла и похитили более 700 тысяч тенге, передает Instagram-аккаунт департамента полиции региона.
Как сообщили в полиции, разбойное нападение было совершено еще 20 июля.
По словам охранника пункта приема металла, трое неизвестных парней в масках, разбив стекла контейнера, проникли внутрь и связали мужчину. После этого нападавшие похитили деньги 700 тыс. тенге и скрылись с места происшествия.
Полиции удалось найти и задержать подозреваемых. Ими оказались жители Хромтау. Задержанные уже дали признательные показания, их водворили в изолятор временного содержания.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 192 УК РК "Разбой", добавили в полиции.
Наказание за разбой в Казахстане
Согласно статье 192 УК РК:
1. Разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой непосредственного применения такого насилия, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.
2. Разбой, совершенный:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) исключен;
3) исключен;
4) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;
5) с причинением тяжкого вреда здоровью, –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
3. Разбой, совершенный:
1) с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего;
2) с целью хищения имущества в крупном размере;
3) неоднократно;
4) с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище, –
наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:
1) преступной группой;
2) в особо крупном размере, –
наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2030511-troe-v-maskah-napali-na-punkt-priema-metalla-v-aktobe-video/