КНБ и полиция задержали пять граждан Бангладеш в Туркестане

Задержанный иностранец. Фото: polisia.kz

Сотрудниками миграционной службы УП Туркестана совместно с ДКНБ выявлен факт незаконного пересечения иностранцами государственной границы Казахстана, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По информации правоохранителей, на автодороге Западная Европа - Западный Китай, проходящей через территорию Туркестана, был остановлен автомобиль Hyundai Starex, направлявшийся в сторону Кызылорды.

При проверке документов стражи порядка выявили пять граждан Бангладеш, у которых отсутствовали въездные визы в Казахстан, а также отметка о пересечении государственной границы.

Иностранцев доставили в УП Туркестана для выяснения всех обстоятельств. В настоящее время собранные материалы переданы по подведомственности в Департамент пограничной службы КНБ РК по Туркестанской области для принятия законного решения.

Наказание за незаконное пересечение границы

Согласно ст.392 УК РК:

1. Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан вне пунктов пропуска через Государственную границу, а равно умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан в указанных пунктах, совершенное по подложным документам или с обманным использованием действительных документов третьих лиц, а равно с нарушением установленного порядка, –

наказываются штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо лишением свободы на срок до одного года, с выдворением за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства сроком на пять лет.

2. Те же деяния, совершенные преступной группой либо с применением насилия или угрозы его применения, наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с выдворением за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства сроком на пять лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2029834-knb-i-politsiya-zaderzhali-pyat-grazhdan-bangladesh-v-turkestane/