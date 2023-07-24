Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

КНБ и полиция задержали пять граждан Бангладеш в Туркестане

Опубликовано:

Задержанный иностранец
Задержанный иностранец. Фото: polisia.kz

Сотрудниками миграционной службы УП Туркестана совместно с ДКНБ выявлен факт незаконного пересечения иностранцами государственной границы Казахстана, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По информации правоохранителей, на автодороге Западная Европа - Западный Китай, проходящей через территорию Туркестана, был остановлен автомобиль Hyundai Starex, направлявшийся в сторону Кызылорды.

При проверке документов стражи порядка выявили пять граждан Бангладеш, у которых отсутствовали въездные визы в Казахстан, а также отметка о пересечении государственной границы.

Иностранцев доставили в УП Туркестана для выяснения всех обстоятельств. В настоящее время собранные материалы переданы по подведомственности в Департамент пограничной службы КНБ РК по Туркестанской области для принятия законного решения.

Наказание за незаконное пересечение границы

Согласно ст.392 УК РК:

1. Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан вне пунктов пропуска через Государственную границу, а равно умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан в указанных пунктах, совершенное по подложным документам или с обманным использованием действительных документов третьих лиц, а равно с нарушением установленного порядка, –

наказываются штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо лишением свободы на срок до одного года, с выдворением за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства сроком на пять лет. 

2. Те же деяния, совершенные преступной группой либо с применением насилия или угрозы его применения, наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с выдворением за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства сроком на пять лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2029834-knb-i-politsiya-zaderzhali-pyat-grazhdan-bangladesh-v-turkestane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.