Два шымкентца меньше чем за полтора года "заработали" 2 млрд тенге

Тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Шымкенте осуждены два человека за выписку фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, передает официальный Telegram-канал Агентства РК по финансовому мониторингу.

По информации ведомства, обвиняемые образовали всего 6 компаний, общий оборот которых в период с апреля 2021 года по август 2022 года превысил 2,1 млрд тенге, в результате чего в госбюджет не поступило почти 700 млн тенге в виде налогов.

Приговором суда указанные лица признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года.

Наказание за выписку фиктивных счетов-фактур

Согласно ст.216 УК РК:

1. Совершение субъектом частного предпринимательства действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров с целью извлечения имущественной выгоды, причинившее крупный ущерб гражданину, организации или государству, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:

1) неоднократно;

2) группой лиц по предварительному сговору;

3) исключен;

4) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения, –

наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 4), и с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой или причинившие особо крупный ущерб, наказываются лишением свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2029232-dva-shymkenttsa-menshe-chem-za-poltora-goda-zarabotali-2-mlrd-tenge/