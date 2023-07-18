Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Пассажирок, летевших из Пхукета, оштрафовали почти на 200 тыс. тенге в Алматы

Опубликовано:

Женщина курит электронную сигарету
Электронная сигарета. Иллюстративное фото: nd3000 / Getty Images

Двух женщин оштрафовали за курение электронных сигарет на борту самолета, летевшего из Пхукета (Таиланд) в Алматы, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Двух женщин, 36 и 37 лет, передали сотрудникам линейного отдела полиции по акту по прилету авиарейса Пхукет – Алматы авиакомпании Air Astana.

В пресс-службе МВД отметили, что обе курили электронные сигареты на борту воздушного судна. В отношении женщин составили административные материалы по части 1-2 статьи 441 КоАП, их оштрафовали на 50 МРП (172,5 тыс. тенге).

Отметим, что в соответствии с частью 1-2 статьи 441 КоАП, потребление табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, на борту воздушного судна влечет штраф на физических лиц в размере 50 МРП (172,5 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2029131-passazhirok-letevshih-iz-phuketa-oshtrafovali-pochti-na-200-tys-tenge-v-almaty/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.