"Просто приходил за деньгами": подростка заподозрили в обмане пенсионеров в Костанайской области

Подозреваемый. Фото: kstnews.kz

В Костанайской области подростка подозревают в мошенничестве в отношении пенсионеров. Сумма ущерба составила более 6 млн тенге, передают "Костанайские новости".

"Сотрудники подразделения CyberPol задержали 16-летнего дропера, через которого мошенники получали деньги, похищенные у пенсионеров. Сумма ущерба составила более 6 млн тенге", – пишет издание.

Как сообщили газете в полиции, в правоохранительные органы обратились пятеро пенсионеров. По их словам, они пострадали от действий мошенников.

Так, 72-летней жительнице областного центра позвонили на телефон и сообщили, что ее внучка попала в ДТП в Германии, затем попросили приготовить для передачи 4 млн тенге. Пенсионерка деньги собрала и передала их парню, который пришел к ней домой.

"Буквально на днях сотрудники полиции раскрыли аналогичные факты, где была задержана девушка, которая используя туже схему, обманула граждан на 20 млн тенге. Но она тщательно маскировалась, меняла внешность. Здесь же молодой человек не утруждал себя и просто приходил за деньгами", – рассказал Олжас Магыпаров.

Как выяснили стражи порядка, подозреваемый нашел работу через популярный мессенджер на сайте бесплатных объявлений.

По версии следствия, ему предложили работу курьера, и после того, как он согласился, стал получать четкие инструкции: где, что и откуда забрать. Его заработок составлял 10% от суммы. Полученные деньги он потратил на смартфон и развлечения.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК, согласно которой мошенничество, совершенное:

в крупном размере;

лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

в отношении двух или более лиц;

неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, ранее необычайной изобретательностью отличилась подозреваемая в мошенничестве в Костанае. Сумма ущерба составила более 20 млн тенге. Задержали девушку в номере люкс в одной из гостиниц города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028819-prosto-prihodil-za-dengami-podrostka-zapodozrili-v-obmane-pensionerov-v-kostanayskoy-oblasti/