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Антикор начал расследование против сотрудников миграционной службы в Алматы

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Папки с уголовными делами лежат на столе
Папки. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В отношении сотрудников миграционной службы в Алматы возбудили уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент Антикоррупционной службы по Алматы.

В Департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по Алматы в ответ на запрос корреспондента NUR.KZ подтвердили, что в отношении нескольких сотрудников миграционной службы Департамента полиции Алматы начато расследование.

"В настоящее время в отношении должностных лиц ДП Алматы осуществляется досудебное расследование по части 1 статьи 370 УК РК, по результатам которого действиям сотрудников миграционной службы будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

Другие подробности дела в ведомстве озвучивать не стали, ссылаясь на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса УК РК.

Отметим, согласно части 1 статьи 370 УК РК, бездействие по службе, то есть неисполнение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом своих служебных обязанностей в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028629-antikor-nachal-rassledovanie-protiv-sotrudnikov-migratsionnoy-sluzhby-v-almaty/

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