Находящегося в международном розыске казахстанца задержали в Бишкеке (видео)

Задержанный. Кадр из видео: youtube.com/kaktus.media

Предполагаемого члена ОПГ из Казахстана, который несколько лет находился в международном розыске, задержали в Бишкеке сотрудники ГКНБ Кыргызстана.

Задержанным является уроженец Актау Мангистауской области, пишет Kaktus Media со ссылкой на пресс-службу ГКНБ КР.

Мужчину 1988 года рождения подозревают в рейдерском захвате и вымогательстве у предпринимателей денежных средств в особо крупном размере.

В настоящий момент он водворен в изолятор временного содержания ГКНБ КР.

По версии правоохранительных органов, в 2019 году подозреваемый и другие члены ОПГ РК якобы организовали хищение нефти из законсервированной скважины на одном из месторождений.

Департамент экономических расследований по Мангистауской области возбудил уголовное дело с последующим объявлением в межгосударственный розыск.

Кроме того, как сообщили в ГКНБ КР, его подозревают в вымогательстве 760 тыс. долларов у гражданина У. и побеге в соседнее государство, чтобы скрыться от следователей.

Предполагается, что границу Кыргызстана он пересек незаконно.

В ГКНБ добавили, что устанавливается законность получения подозреваемым гражданства Кыргызстана - проверяется версия наличия у него покровителей из числа сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, что в 2019 году сотрудники департамента экономических расследований Мангистауской области сообщали, что разоблачили преступную группу, которая на протяжении длительного времени занималась хищением нефти.

Сообщалось, что ОПГ удалось похитить более двух тысяч тонн топлива. Ущерб государству оценили в 348,7 млн тенге. На тот момент в ведомстве заявляли об аресте троих из 12 подозреваемых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028259-nahodyaschegosya-v-mezhdunarodnom-rozyske-kazahstantsa-zaderzhali-v-bishkeke/