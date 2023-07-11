Экс-заместителя акима осудили в Туркестанской области

Бекзат Алмаганбетов. Фото: gov.kz

Вынесен приговор в отношении теперь уже бывшего заместителя акима Сузакского района Туркестанской области Бекзата Алмаганбета и экс-специалиста районного отдела строительства Мади Жабагиева, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Сузакского районного суда.

Бекзат Алмаганбет обвинялся в получении взятки в размере 900 тыс. тенге за решение вопроса о предоставлении льготного жилья, Мади Жабагиеву инкриминировалось посредничество во взятке.

Как указывается в приговоре, в 2020 году в Сузакском районе на бюджетные средства были приобретены 11 домов для дальнейшего предоставления их по программе "Нурлы жер" для очередников.

10 домов были распределены среди многодетных семей. Для оформления еще одного дома заместитель акима при посредничестве специалиста отдела строительства назначил "откупные" в один миллион тенге. Клиенты на дом нашлись быстро, но незаконное вознаграждение они вручали под наблюдением Антикоррупционной службы.

В суде Бекзат Алмаганбет не признал своей вины. Второй фигурант во всем чистосердечно раскаялся.

Суд счел преступление полностью доказанным. Бывший замакима осужден к 3 годам 6 месяцам лишения свободы и навсегда лишен права занимать государственные посты. Мади Жабагиеву назначили штраф в 20-кратном размере от суммы взятки - 18 млн тенге.

Приговор пока не вступил в законную силу.

По информации официального сайта аппарата акима Сузакского района, Бекзат Алмаганбет родился 25 октября 1968 года в Сузакском районе. Образование - высшее. В 1992 году окончил Жамбылский технологический институт легкой и пищевой промышленности по специальности "инженер-технолог".

Свой трудовой путь начал в 1993 году делопроизводителем Шолаккорганского сельского совета.

В 1994-1997 годах был главным специалистом аппарата маслихата Сузакского района.

В 1997-1999 годах - главный специалист отдела организации и кадровой работы аппарата акима Сузакского района.

В 1999-2002 годах - заведующий отделом труда и соцзащиты населения акимата района.

В 2002-2007 годах - аким поселка Таукент.

В сентябре 2007 года стал заместителем акима Сузакского района.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028220-eks-zamestitelya-akima-osudili-v-turkestanskoy-oblasti/