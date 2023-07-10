Отца малолетних детей в Астане приговорили к 10 годам за сбыт наркотиков

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Суд в Астане вынес приговор мужчине, которого обвинили в незаконном сбыте и хранении в личном шкафу наркотического средства, сообщается на официальном сайте судов столицы.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес обвинительный приговор в отношении гражданина И. за незаконное изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, пересылку либо сбыт наркотических средств.

"(Гражданин – прим. ред.) И., приехав на парковку ТД "Караван", в салоне автомашины продал за 160 тыс. тенге условному закупщику А. наркотическое средство "гашиш" весом 242,76 гр.

Также И. для личного употребления хранил в личном шкафу по месту работы наркотическое средство "гашиш" весом 11,07 гр в полиэтиленовом пакете", – говорится в сообщении.

Отмечается, что И. частично признал вину, пояснив, что наркотические средства не сбывал, а знакомому А. купил 5 пачек жевательного табака.

При этом хранение "гашиша", как сообщается, для личного употребления и их изъятие из личного шкафа на работе, признает и не оспаривает.

"Вина И. доказана показаниями свидетелей, видеозаписью контрольного закупа, из которого следует, что подсудимый в салоне автомашины передал А. 4 полиэтиленовых свертка, протоколом предоставления предметов и документов, согласно которому А. передал сотруднику полиции эти 4 полиэтиленовых свертка с содержимым веществом растительного происхождения, заключениями эксперта, сведениями одного из банков и другими материалами уголовного дела", – говорится в публикации столичных судов.

Как рассказали в пресс-службе суда, смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами суд признал наличие малолетних детей и частичное признание вины. А отягчающих обстоятельств не было установлено.

Приговором суда И. признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пунктом 3 части 3 статьи 297 и частью 3 статьи 296 УК и по совокупности осужден к 10 годам лишения свободы.

Отметим, что санкция пункта 3 части 3 статьи 297 УК РК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

А санкция части 3 статьи 296 УК РК:

штраф в размере до 200 МРП (690 тыс. тенге);

либо исправительные работы в том же размере;

либо привлечение к общественным работам на срок до 200 часов;

либо арест на срок до 50 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028043-ottsa-maloletnih-detey-v-astane-prigovorili-k-10-godam-za-sbyt-narkotikov/