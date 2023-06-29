Летевший из Пхукета астанчанин устроил дебош на борту самолета

Самолет авиакомпании SCAT Airlines. Фото: facebook.com/scat.airlines

Пассажир авиарейса сообщением Пхукет – Шымкент – Астана устроил дебош на борту самолета. В отношении мужчины составлены три административных материала, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По информации ведомства, в ходе проверки транспортные полицейские установили, что 47-летний пассажир авиакомпании SCAT находился в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью в адрес сотрудников экипажа и не подчинялся правилам безопасности на борту самолета.

Сообщается, что в отношении мужчины составлены сразу три административных материала по части 1 статьи 440 КоАП РК "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения", по части 1 статьи 434 "Мелкое хулиганство", по части 1 статьи 566 КоАП РК "Нарушение правил поведения на воздушном судне", а также наложен штраф в размере 8 МРП (27600 тенге).

Кроме того, материал по мелкому хулиганству направлен в специализированный межрайонный административный суд Астаны для принятия процессуального решения.

В ведомстве напомнили, что с начала года транспортными полицейскими страны за различные административные правонарушения с авиарейсов сняты 284 лица, из них 131 – за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, за мелкое хулиганство – 21, за нарушение правил поведения на воздушном судне – 27.

Ранее 55-летнего мужчину сняли с рейса Астана – Шымкент авиакомпании Qazaq Air за неподчинение правилам безопасности на борту самолета.

Добавим, что, согласно части 1 статьи 440 КоАП РК, распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет штраф в размере 5 МРП (17250 тенге).

Также, согласно части 1 статьи 434 КоАП РК, мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге) либо административный арест на срок от пяти до 15 суток.

Кроме того, по части 1 статьи 566 КоАП РК, нарушение правил поведения на воздушном судне, совершенное в виде невыполнения лицом, находящимся на воздушном судне, распоряжений командира воздушного судна или других членов экипажа, если деяния этого лица не создают угрозу безопасности полета, влечет штраф в размере 3 МРП (10350 тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2026853-letevshiy-iz-phuketa-astanchanin-ustroil-debosh-na-bortu-samoleta/