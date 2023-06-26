КНБ задержал грузовик с 800 кг смолы каннабиса в Жамбылской области

Изъятые наркотики. Фото: КНБ РК

Комитетом национальной безопасности пресечена очередная попытка ввоза в Казахстан крупной партии наркотических средств, сообщается на официальном сайте КНБ РК.

31 мая 2023 года в пункте пропуска"Карасу" на территории Кордайского района Жамбылской области пограничным нарядом остановлена грузовая автомашина под управлением иностранного гражданина.

В ходе осмотра было обнаружено около 800 кг смолы каннабиса.

Изъятые наркотики. Фото: КНБ РК

Согласно оценкам, предварительная стоимость изъятого вещества на "черном" рынке составляет более 6 млн долларов.

КНБ совместно с прокуратурой по факту незаконной перевозки и сбыта наркотических средств начато досудебное расследование.

"В процессе следственно-оперативных мероприятий установлено, что изъятые наркотики предназначались получателям в Российской Федерации. В ходе совместных мероприятий с компетентными органами России в июне с поличным задержаны организаторы канала наркотрафика", - говорится в сообщении КНБ.

Изъятые наркотики. Фото: КНБ РК

Иные обстоятельства уголовного дела разглашению не подлежат.

Согласно официальному сайту управления ООН по наркотикам и преступности, смола каннабиса - наркотическое вещество, собранное с листьев и соцветий конопли.

Изготовление смолы каннабиса сосредоточено в двух основных регионах мира. Один регион образуют страны южного и восточного Средиземноморья, а в другой входят страны Южной и Юго-Западной Азии. Для изготовления смолы каннабиса в этих регионах используется множество различных процессов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2026455-pochti-tonnu-smoly-kannabisa-pytalis-vvezti-v-kazahstan/