Оплатила личный долг бюджетными деньгами: главбуха центра занятости подозревают в мошенничестве в Байконуре

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Правоохранительные органы возбудили дело в отношении главного бухгалтера центра занятости населения Байконура - предполагается что она оплатила личный долг бюджетными деньгами.

Об этом стало известно во время проверки расходов государственных учреждений, пишет Sputnik Казахстан со ссылкой на прокуратуру комплекса "Байконур".

Всплыл факт начисления зарплаты неизвестному человеку.

"Женщина задолжала своей знакомой. Чтобы не возвращать долг из личных средств, просто внесла данные дамы, которой надлежало отдать долг, в зарплатную ведомость своей организации", - заявили в надзорном органе.

Организация выплатила 51 тыс. тенге человеку, который там даже не работает.

Правоохранительные органы возбудили в отношении главбуха организации уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения и расследовали его. Материалы переданы казахстанской стороне для привлечения подозреваемой к ответственности, отметили корреспонденты.

Стоит отметить, согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2026276-oplatila-lichnyy-dolg-byudzhetnymi-dengami-glavbuha-tsentra-zanyatosti-podozrevayut-v-moshennichestve-v-baykonure/