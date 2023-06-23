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Сноху со свекровью отправили в тюрьму в Абайской области

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Женщина за решеткой камеры
Женщина за решеткой. Иллюстративное фото: _hijiki_/Getty Images

Сноху со свекровью отправили отбывать наказание в учреждение минимальной безопасности в Абайской области. Подробности их уголовного дела озвучили в ДУИС региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали в ведомстве, в 2020 году у одной из женщин возник преступный умысел, направленный на организацию деятельности по извлечению дохода от привлечения денег.

Она разработала план действий по созданию и руководству финансовой (инвестиционной) пирамидой, в который посвятила свою сноху. Супруга ее сына должна была заниматься привлечением вкладчиков, формированием их списка, ведением учета привлеченных денежных средств и их перераспределением между вкладчиками.

Родственницы создали чаты в WhatsApp и Telegram, где разместили информацию в виде маркетинговых планов.

Всего с января по июль 2020 года женщины привлекли денежные средства в созданную и руководимую ими финансовую пирамиду на общую сумму около 230 млн тенге, то есть в особо крупном размере.

Обе предстали перед судом по ст.217 УК РК и получили по 5 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Наказание за создание и руководство финансовой пирамидой в Казахстане

Согласно ст.217 УК РК:

1. Создание финансовой (инвестиционной) пирамиды, то есть организация деятельности по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других, а равно руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой или ее структурным подразделением –

наказываются штрафом в размере от одной тысячи до трех тысяч месячных расчетных показателей либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

2. Те же деяния, совершенные: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) неоднократно; 

3) лицом с использованием своего служебного положения; 

4) с привлечением денег или иного имущества либо права на него в крупном размере, –

наказываются ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные: 

1) преступной группой; 

2) с привлечением денег, иного имущества либо права на него в особо крупном размере; 

3) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет, а в случаях, предусмотренных пунктом 3), с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2026103-snohu-so-svekrovyu-otpravili-v-tyurmu-v-abayskoy-oblasti/

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