Жители Шымкента устроили пикет возле здания прокуратуры, требуя наказать мошенника

Потерпевшие. Кадр из видео: КТК

Шымкентцы собрались у здания городской прокуратуры. По их словам, уже больше года правоохранители не могут привлечь к ответственности мошенника, обещавшего им квартиры, передает сайт телеканала КТК.

Собравшиеся возле шымкентской прокуратуры жители города возмутились, что никто не может привлечь к ответственности мужчину, который якобы их обманул.

Он, как заверяют пострадавшие, рассказывал всем, что у акимата есть фонд квартир для малообеспеченных слоев населения и можно быстро получить заветные квадраты. Для этого нужно было отдать некую сумму денег.

Как отмечает телеканал, по этому делу даже прошел суд, и одна мошенница получила срок, но тот, кто, по словам потерпевших, брал деньги, значился лишь свидетелем.

"В показаниях Дильмишов признал, что брал деньги. А показания моего сына, который потерял деньги, все искажены. И так перевернуты показания всех потерпевших! Это уже потом выяснил наш адвокат, когда получил документы", – заявила одна из жительниц города.

Шымкентцы, потерявшие свои миллионы, даже сняли видео в момент передачи денег. На записи мужчина их пересчитывает, а потом даже дает расписку.

Надеясь ускорить очередь на получение жилья, люди отдавали ему от 2 до 7 миллионов. Говорят, таких потерпевших около 70 человек. Но сколько бы доказательств они ни приводили, мужчина остается безнаказанным.

"Мы ходили в прокуратуру, во все суды, в полицию – никто палец о палец не ударил, чтобы его привлечь. Наоборот, говорят, что мы во всем виноваты сами. А у нас есть аудиозапись, где Дильмишов говорит, что всех "купил"!" – добавила другая возмущенная горожанка.

Тем не менее прокуроры не отреагировали на требования потерпевших. Ситуацию прокомментировал замначальника местного РОВД, который сообщил, что неделю назад уголовное дело все-таки было возбуждено.

"На данный момент у нас потерпевшими проходит 31 человек. Сейчас мы проводим допросы, следственные действия. То же самое касается человека по имени Аскар. 14 июня возбуждено уголовное дело по статье 190, часть 3 – "Мошенничество", – сообщил заместитель начальника Аль-Фарабийского районного отдела полиции Жанибек Турлыбаев.

Однако мужчина, которого шымкентцы считают аферистом, говорит, что ни копейки себе не брал. В телефонном разговоре с корреспондентом телеканала он заявил, что сам стал жертвой соседки-мошенницы и даже отдал ей свои деньги.

При этом обманутые горожане требуют, чтобы дело взяла на контроль Генеральная прокуратура.

Источник: КТК

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением/лишением свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2026015-zhiteli-shymkenta-ustroili-piket-vozle-zdaniya-prokuratury-trebuya-nakazat-moshennika/