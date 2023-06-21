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30 лет независимости Казахстана

Полторы сотни человек с поддельными документами поймали пограничники Казахстана

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Грузовит ждет очереди на границе
Пункт пропуска. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Погранслужба КНБ с начала года выявила 150 человек с поддельным и чужими документами. Среди них как иностранцы, так и граждане КР, сообщается в официальном Telegram-канале Комитета нацбезопасности.

В ведомстве рассказали о результатах работы Погранслужбы КНБ РК.

"С начала 2023 года выявлено 150 фактов использования поддельных и чужих документов иностранцами (гражданами Индии, Нигерии, Таджикистана, Узбекистана и России) и гражданами Республики Казахстан. Установлено 233 лица, имеющих двойное гражданство", – говорится в сообщении.

Также было предотвращено более 300 случаев незаконного перемещения валюты на общую сумму свыше 2,5 млрд тенге.

Пресечено 153 попытки провоза оружия и боеприпасов. Подозреваемые в данных правонарушениях лица преданы в территориальные подразделения МВД и КГД для дальнейшего разбирательства.

Кроме того, за нарушение миграционного законодательства РК привлечено к административной ответственности более 8 тыс. человек.

"Вместе с этим Пограничная служба КНБ информирует о необходимости соблюдения законодательства Республики Казахстан по вопросам пересечения границы", – подчеркнули правоохранители.

Добавим, что иметь двойное гражданство запрещено казахстанским законодательством.

Согласно статье 496 Кодекса РК об административных правонарушениях, использование паспорта и (или) удостоверения личности гражданина Республики Казахстан лицом, утратившим гражданство Республики Казахстан, влечет штраф на физических лиц в размере 100 МРП (345 тыс. тенге).

Во 2 части статьи указано, что несообщение в установленные законодательством РК сроки факта приобретения иностранного гражданства влечет штраф в размере 200 МРП (690 тыс. тенге) либо административное выдворение за пределы РК.

"Деяния, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, совершенные лицами, состоящими на государственной службе, а также лицами, осуществляющими функции представителя власти либо выполняющими организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, влекут штраф в размере 300 МРП (чуть больше 1 млн тенге) либо административное выдворение за пределы РК", – говорится в тексте 3 части данной статьи.

Также в Кодексе об административных правонарушениях РК существует статья 551, в которой установлено наказание за недекларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров, наличных денежных средств, денежных инструментов, недостоверное заявление сведений в таможенных документах.

Так, недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами денежных средств и денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза и подлежащих письменному декларированию, влечет штраф в размере 10 МРП (34,5 тыс. тенге).

При этом добавим, что в соответствии с указом главы государства "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан" установлен запрет на вывоз:

  • наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов США и рассчитанной по курсу Национального банка РК, установленному на дату вывоза;
  • золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 гр. и инвестиционных монет из золота "ALTYN BARYS" и из серебра "KÚMIS BARYS", выпускаемых Национальным банком РК, а также аффинированного золота свыше 100 гр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2025739-poltory-sotni-chelovek-s-poddelnymi-dokumentami-poymali-pogranichniki-kazahstana/

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