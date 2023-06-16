Хищение на 150 млн тенге: 14 предполагаемых членов ОПГ задержали в Павлодарской области

Задержание. Фото: polisia.kz

Оперативники Павлодара пресекли деятельность предполагаемой преступной группы, которая подозревается в хищении феррохромной продукции, об этом сегодня сообщает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью при координации прокуратуры области пресекли деятельность предполагаемой преступной группы, которая, по версии следствия, на протяжении длительного времени занималась хищением феррохромной продукции с территории Аксуского завода ферросплавов. Ущерб составил более 150 млн тенге.

"Оперативниками установлена вся "преступная цепочка”, в состав которой вошли как бывшие, так и действующие работники завода, а также "криминальные элементы" региона. По уголовному делу проведено более 10 обысковых мероприятий, в ходе которых изъяты важные для следствия вещественных доказательства, в том числе приобретенное на добытые преступным путем денежные средства, имущество, дорогостоящие машины и другие материальные ценности", – сообщил начальник УБОП ДП Павлодарской области Габит Кабдрахманов.

Стражами порядка были задержаны 14 лиц, подозреваемых в совершении данного преступления, в отношении которых избраны различные меры пресечения

Как отметили в полиции, предполагаемый организатор данной преступной схемы скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск, но 14 июня его задержали.

По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 188 УК РК. Основные подозреваемые – организатор и активные участники преступной группы – водворены в ИВС.

Добавим, что, согласно части 4 статьи 188 УК РК, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная:

преступной группой;

из нефтегазопровода;

в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2025153-predpolagaemyh-chlenov-opg-zaderzhali-po-podozreniyu-v-hischenii-ferrohromnoy-produktsii-v-pavlodarskoy-oblasti/